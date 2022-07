Na Głównym Mieście w Gdańsku pojawiły się słupki blokujące wjazd samochodom. Wspólny pomysł miejskich radnych doczekał się realizacji

- Ostatnie zdarzenia na terenie Głównego Miasta, czyli wjazdy nieuprawnionych pojazdów czy też tragiczny rajd ulicą Długą, aż do ul. Chmielnej, zmuszają władze miasta do działania - mówił w rozmowie z "Dziennikiem Bałtyckim" radny Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Majewski. - Jako radni podjęliśmy na ostatniej sesji rezolucję wzywającą prezydent do montażu automatycznych zapór, które nie pozwolą na wjazd nieuprawnionym pojazdom. Kolejna trudna kwestia to wydawanie tzw. wjazdówek na teren strefy ograniczonej dostępności. Niestety część z mieszkańców nadużywa ich lub występuje o takowe "na okaziciela" przez co wąskimi uliczkami Głównego Miasta przejeżdża zbyt wiele aut. Tutaj konieczna jest rewizja działania Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

Rezolucję, o której wspomina radny Przemysław Majewski, przyjęta została jednogłośnie przez wszystkich radnych. Projekt na 52. sesji Rady Miasta Gdańska przedstawił Cezary Śpiewak-Dowbór, radny klubu Koalicji Obywatelskiej.