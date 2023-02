Na czym polega problem Trasy Sucharskiego? Od ponad miesiąca kierowcy stoją w ogromnych korkach na Trasie Sucharskiego

Trasa Sucharskiego wraz z Drogą Zieloną stanowią istotne elementy tzw. Ramy Transportowej Gdańska. Droga ta planowana była przed wieloma laty (tj. w latach 60. i 70. ubiegłego wielu) w celu powiązania północno-zachodniej (mieszkaniowej) i północno-wschodniej (portowo-przemysłowej) części Gdańska. A także w celu ułatwienia przemieszczeń ładunków pomiędzy obu częściami Portu Gdańsk.

Wówczas wskaźnik motoryzacji w Gdańsku wynosił ok. 60 samochodów osobowych na jeden tysiąc mieszkańców. Kluczowymi obiektami sprawiającymi największe problemy techniczne i ekonomiczne, które pojawiały się podczas planowania tej trasy, były dwie przeprawy przez rzekę Martwą Wisłę.

W 2001 roku wybudowano most wantowy jako pierwszą przeprawę drogową przez Martwą Wisłę wraz z fragmentem Trasy Sucharskiego (od ul. Elbląskiej do ul. Wosia Budzysza). Natomiast w 2016 roku oddano do użytku tunel jako drugą przeprawę drogową pod Martwą Wisłą wraz z brakującym odcinkiem Trasy Sucharskiego do Obwodnicy Południowej Gdańska oraz fragmentem Drogi Zielonej do ul. Hallera. Wybudowano także kolejny fragment Drogi Zielonej na granicy Gdańska i Sopotu (od al. Niepodległości do ul. Gospody i parkingów przy Hali Ergo Areny).