Gigantyczne korki na Trasie Sucharskiego w Gdańsku. Jest pomysł na ich rozwiązanie

Czy we wtorek (07.02) stałeś w korku na Trasie Sucharskiego? To sytuacja, która doskwiera kierowcom od dłuższego czasu. Zator zaczyna się w okolicach Mostu Wantowego, a kończy się przy tunelu. Skąd taki ruch na tym odcinku drogi?

Gigantyczne korki w Gdańsku na trasie Sucharskiego. Powód? Ciężarówki czekające na drodze do portu

To niezwykle wzmożony ruch, którego na tę skalę jeszcze chyba w Gdańsku nie widzieliśmy. Droga prowadząca do Portu Gdańsk jest zakorkowana od rana do późnego popołudnia. Zajęte są oba pasy Trasy Sucharskiego, a na nich można zobaczyć setki ciężarówek. Zatory zaczynają się czasami jeszcze przed Mostem Wantowym, a kończą dopiero przy samym porcie. Wcześniej pisaliśmy: Stałeś w korku na Trasie Sucharskiego? Znamy powód!

Gdańsk znalazł rozwiązanie na "odkorkowanie" Trasy Sucharskiego. Ma one wejść w życie już 10 lutego

W związku ze wzmożonym ruchem pojazdów ciężarowych, oczekujących na załadunek węgla w gdańskim porcie, 10 lutego uruchomiony zostanie dla nich nowy parking – obowiązkowy punkt awizacji. Zlokalizowany zostanie na terenie udostępnionym przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk przy rondzie na ul. Budowniczych Portu Gdańskiego.

Ponadto tego samego dnia obniżona zostanie prędkość w tunelu pod Martwą Wisłą do 50 km/h. Wprowadzane rozwiązanie jest efektem ustaleń ze spotkań władz miasta z przedstawicielami gdańskiego portu oraz funkcjonariuszami służb nadzorujących ruch drogowy i bezpieczeństwo transportu. ZOBACZ TEŻ: Parking czy skwer im. ks. Stanisława Bogdanowicza? Kontrowersje wokół pamięci proboszcza Bazyliki Mariackiej

Gdańsk. Jak uniknąć korków do portu?

Punkt awizacji, bo taką nazwę ma miejsce odstawcze dla pojazdów ciężarowych przewożących węgiel, wyznaczony został w bezpośrednim sąsiedztwie ronda – tuż przy istniejącym parkingu dla TIR-ów. By ułatwić kierowcom dojazd do punktu, na drogach prowadzących do niego ustawione zostanie specjalne oznakowanie. Trasa dojazdu obejmie ulice: Sucharskiego, Kontenerową i Budowniczych Portu Północnego.

Specjalne miejsce, w którym ciężarówki będą obowiązkowo musiały oczekiwać na załadunek węgla ma usprawnić ruch w rejonie portu – szczególnie na Trasie Sucharskiego od strony mostu wantowego i drogi S7 oraz na węźle Ku Ujściu. Do tej pory pojazdy ciężarowe oczekiwały na wjazd na teren portu blokując pasy ruchu na Trasie Sucharskiego, a także na ul. Kontenerowej. Dzięki nowemu parkingowi, który będzie mógł pomieścić ok. 50 pojazdów, będą one oczekiwać na załadunek poza jezdnią.

- Oprócz uruchomienia parkingu dla ciężarówek z węglem od 10 lutego do odwołania w tunelu pod Martwą Wisłą obniżona zastanie dopuszczalna prędkość z 70 do 50 km/h. Ograniczenie obowiązywać będzie w godz. 5:00 – 22:00, o czym kierowców informować będą tablice zmiennej treści. Niższa prędkość pojazdów ma na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się pyłu węglowego - informuje Gdański Zarząd Dróg i Zieleni.

