Na 25. Festiwal Szekspirowski w Gdańsku przyjechali artyści z całego świata. Początek już w piątek 30.07.2021 r.

Pierwszy z nich to "Der Szturem. Cwiszyn/Burza. Pomiędzy” Teatru Żydowskiego w Warszawie.

- Jest to niezwykła opowieść, na którą niewątpliwie miała wpływ historia holocaustu, z zachwycająca kreacją Mirandy - powiedziała na konferencji prasowej Joanna Śnieżko - Misterek, koordynator festiwali. - Następnie zobaczymy "Króla Leara" w reżyserii Anny Augustynowicz, to koprodukcja Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy i Teatru im. Jana Kochanowskiego z Opola. Jedyną rolę męską w gra w nim Mirosław Zbrojewicz, natomiast wszystkie pozostałe zostały obsadzone przez kobiety. Kolejny Yorickowy spektakl to "Hamlet" w reżyserii Bartosza Szydłowskiego Teatru im. Juliusza Słowackiego z Krakowa. To ogromna inscenizacja, muszę przyznać, że stanowi dla nas technicznie, prawdziwe wyzwanie. Teatr zostanie przebudowany, będzie to niezwykłe widowisko i niezwykła interpretacja.