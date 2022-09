Muzeum Narodowe w Gdańsku przejdzie pod kuratele Ministerstwa Kultury. Uchwała na najbliższej sesji sejmiku województwa pomorskiego

Muzeum Narodowe w Gdańsku oraz wszystkie jego zbiory już niedługo mogą przejść w ręce Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Podczas następnej sesji sejmiku województwa (16 września) pomorscy radni mają wyrazić zgodę na przejęcie - donosi RMF FM.

- Z jednej strony mamy do czynienia z centralizacją, która następuje. Prędzej czy później ona dotknęłaby również naszego muzeum. My wychodzimy niejako naprzeciw propozycji, która z ministerstwa do nas dotarła. Myślimy, że skuteczniejsze jest wypracowanie jakiegoś wspólnego środowiska, niż jakaś walka czy bitwa o tę instytucję kultury – mówi RMF FM Michał Piotrowski z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.