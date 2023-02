MMTS Kwidzyn pokonał ARGED KPR Ostrovię Ostrów Wielkopolski 23:22 i zdobył swoje pierwsze punkty w rundzie rewanżowej PGNiG Superligi

Początek meczu to koncert w wykonaniu dwóch zawodników. W bramce kwidzynian dwoił się i troił Łukasz Zakreta, natomiast w ataku skutecznością popisywał się Jakub Szyszko. Głównie dzięki tej dwójce kwidzynianie rozpoczęli grę od wyniku 2:0, a po 10 minutach prowadzili już 5:2.

Piłkarze ręczni MMTS Kwidzyn pokonali Ostrovię Ostrów Wlkp. - gola na wagę zwycięstwa zdobył Michał Potoczny

Niestety kolejne 10 minut należało do rywali, którzy zaczęli lepiej czytać grę kwidzyńskiego zespołu. Znacznie lepiej radzili sobie również w ataku. Marek Szpera przypomniał sobie jak zdobywa się bramki w kwidzyńskiej hali, a trafienia Ksawerego Gajka pozwoliły Ostrovii na doprowadzenie do wyrównania – 7:7. Co więcej, w 21 minucie, po trafieniach Patryka Marciniaka i Przemysława Urbaniaka, goście wyszli nawet na prowadzenie – 10:8. Na szczęście na tym skończyła się ofensywa podopiecznych trenera Macieja Nowakowskiego, a bramka Wiktora Jankowskiego pozwoliła gospodarzom na utrzymanie kontaktu z rywalami. Pomimo starań obu zespołów pierwsza połowa zakończyła się minimalnym prowadzeniem beniaminka PGNiG Superligi – 11:10.