Młode kuny giną pod kołami samochodów. Komu można zgłosić fakt potrącenia takiego zwierzęcia, by mu pomóc Wawrzyniec Rozenberg

W ostatnim czasie w kilku różnych częściach Pruszcza Gdańskiego mieszkańcy zauważyli potrącone przez samochody małe zwierzątka. Zastanawiali się, czy to borsuki, czy jenoty, a może coś innego. Okazało się, że to młode kuny. Mieszkańców nurtowało także pytanie, komu można zgłosić fakt potrącenia takiego zwierzątka, by można mu pomóc, gdy jest ranne.