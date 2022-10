Mistrzowie Urody: za nami uroczysta gala wręczenia nagród w wielkim plebiscycie dla branży beauty

Uroczystość zakończenia obu edycji prestiżowego plebiscytu (w ramach jednej wspólnej gali, bo poprzedniej nie mogliśmy zorganizować z powodu epidemii) odbyła się w wyjątkowym miejscu - w Teatrze 6.piętro w Warszawie. Organizatorem uroczystości i plebiscytu była Polska Press Grupa, wydawca dzienników regionalnych w całej Polsce, którą reprezentowali menadżer plebiscytów Anna Geisler oraz Wojciech Paczyński, dyrektor marketingu PP.

Cała gala została sfotografowana, a pamiątkowe zdjęcia pokazujemy we wszystkich serwisach internetowych Polska Press Grupy.

Ogólnopolska gala finałowa była zwieńczeniem plebiscytu dzienników regionalnych PPG, w którym to głosami Czytelników zostały przyznane zaszczytne tytuły Mistrzów Urody. Zostali wyłonieni w kategoriach: FRYZJER ROKU, KOSMETYCZKA ROKU, STYLISTKA PAZNOKCI ROKU, LINERGISTKA ROKU, KOSMETOLOG ROKU, STYLISTKA RZĘS I BRWI ROKU, MAKE-UP ARTIST ROKU, BARBER ROKU, MISTRZ TATUAŻU ROKU, TRENER PERSONALNY ROKU, MASAŻYSTA ROKU, DIETETYK ROKU oraz SALON FRYZJERSKI ROKU i STUDIO URODY ROKU.

Mieszkańcy każdego województwa wybierali laureatów najpierw w miastach i powiatach, następnie w skali całego regionu. Do wielkiego ogólnopolskiego finału awansowali zwycięzcy w każdej kategorii z każdego województwa - i to właśnie spośród nich wyłoniono Mistrzów Urody Polski.

Na uroczystość, która odbyła się 12 października w Teatrze 6.piętro w Warszawie, zaprosiliśmy wszystkich finalistów, czyli zwycięzców w każdej kategorii z każdego województwa. Po rozdaniu Im nagród za lata 2020 i 2022 rok, przyszedł czas na prestiżowe tytuły ogólnopolskie.

Na gali wystąpił gość specjalny Michał Łenczyński - wyjątkowa osobowość i ekspert rynku beauty. Uroczystość wręczenia nagród zakończył spektakl “Miłość w Saybrook” w doborowej obsadzie aktorów Teatru 6.piętro.

Mistrzowie Urody Polski 2020

W kategorii Fryzjer pierwsze miejsce w skali całej Polski zajął Paweł Jaglarz (Paweł Jaglarz Salon Fryzjerski, Paczków), II miejsce zdobyła Anna Borowska-Pachucka (Dalia Studio Urody, Wrocław), a III miejsce przypadło Marioli Duliban (Duliban Studio Fryzjerskie Mariola Duliban, Kwidzyn).

W kategorii Salon Fryzjerski najwięcej głosów w całej Polsce zdobyły Szalone Nożyczki By Grzegorz Bajek z Bydgoszczy, II miejsce wywalczył Salon stylizacji fryzur "LOOK" Anna Hejduk z Zawodzia, a III zdobył Paweł Jaglarz Salon Fryzjerski w Paczkowie.

W kategorii Kosmetyczka pierwsze miejsce w Polsce zdobyła Anna Czarny (Salon kosmetyczny Freya, Sielska Woda), II wywalczyła Sylwia Kłosińska (Evolution Studio, Grudziądz), a na III miejscu klasyfikacji ogólnopolskiej znalazła się Magdalena Radkiewicz (Wolsztyńska Fabryka Urody M&Z Radkiewicz, Wolsztyn).

W kategorii Stylistka Paznokci najwięcej głosów w klasyfikacji ogólnopolskiej za 2020 rok zdobyła Wioletta Ziomek (Wolsztyńska Fabryka Urody M&Z Radkiewicz, Wolsztyn), II miejsce zajęła Mariola Pazowska (Maciechowska Nails Academy, Rzeszów), a III Dominika Okrasińska (Czarna Kreska Studio, Gdańsk).

W kategorii Studio Urody zwycięzcą zostało GlamSpot z Zielonej Góry, II miejsce na podium należy do studia Freya z miejscowości Jelcz-Laskowice, a III przypadło Wolsztyńskiej Fabryce Urody M&Z Radkiewicz z Wolsztyna.

W kategorii Linergistka zwyciężczynią w ogólnopolskiej klasyfikacji została Dominika Brzozowska (Avangarda Studio Urody, Łódź). Drugie miejsce zdobyła Monika Nowak (Nowak Monika Visage, Konin), a III Beata Klotz (Salon Kosmetyczny Be Beauty, Bydgoszcz).

W kategorii Stylistka Rzęs i Brwi najlepszą w całej Polsce została Emilia Rogosz (Instytut Piękna, Zielona Góra), II miejsce wywalczyła Ewelina Prokopiuk (LASH GO, Biała Podlaska), a III Klaudia Krzesińska (Estetic, Gniezno).

W kategorii Make-up Artist pierwsze miejsce w Polsce zdobyła Eve Brychcy (Eve Brychcy Wizaż, Zielona Góra). Drugie miejsce w klasyfikacji zajęła Amelia Grabka (Studio Wizażu i Stylizacji Rzęs, Trąbki), a III przypadło pani Alinie Barszcz (Alina Barszcz Make Up Fashion, Ostrołęka).

W kategorii Barber w klasyfikacji ogólnopolskiej zwyciężył Mario Mayer (Salon Fryzjerski Mario Mayer, Wrocław), tuż za nim znalazła się Kamila Kunysz (Po Męsku Barbershop, Poznań), a podium zamknął Artur Kowalski (Salon Fryzjerski, Chociwel).

W kategorii Mistrz Tatuażu najwięcej głosów w skali całej Polski zdobył Paweł Kowalczyk (Carditattoo Shop, Wrocław), II miejsce wywalczyła Dominika Sokół (Gumtattoo, Jurajskie Tatuaże, Zawiercie), a III - Maciej Herman (Nowe Jeżyce Tattoo&Piercing, Poznań).

W kategorii Masażysta najwięcej głosów w całej Polsce zdobyła Magdalena Kubowicz (Masarnia - Twój Masaż, Kraków), II miejsce na podium zajęła Aneta Nizioł (FIZJO-RELAX Aneta Nizioł, Kraśnik), a III miejsce należy do Małgorzaty Kogut - Gredys (Gabinet Masażu i Odnowy Biologicznej Pąsowa Róża, Przeworsk).

Mistrzowie Urody Polski 2022

W kategorii Fryzjer najwięcej głosów w klasyfikacji ogólnopolskiej za 2022 rok zdobył Grzegorz Bajek, (Szalone Nożyczki, Bydgoszcz), II miejsce zdobyła Iwona Zimoń (VIP HAIR Iwona Zimoń, Wodzisław Śląski), a III miejsce Paula Mała (Studio Carabell, Zielona Góra).

W kategorii Salon Fryzjerski najwięcej głosów w całej Polsce zdobyła Manufaktura Włosów Katarzyna Buczkiewicz z Legnicy, II miejsce wywalczyło Studio Carabell z Zielonej Góry, a III miejsce - Rach Ciach Salon Fryzjerski Ewelina Stępień ze Słupska.

W kategorii Kosmetyczka pierwsze miejsce w Polsce zdobyła Małgorzata Gregorczyk (Bella Room, Radom), II ponownie wywalczyła Sylwia Kłosińska (Evolution Studio, Grudziądz), a na III miejscu klasyfikacji ogólnopolskiej znalazła się Agnieszka Kluczewska (Apartament Piękna & Zdrowia, Kraków).

W kategorii Stylistka Paznokci najwięcej głosów w klasyfikacji ogólnopolskiej za 2022 rok zdobyła Kinga Górka (Studio Urody Euforia, Chełmża), II miejsce zajęła Katarzyna Hrycaj (Salonpaznokci.com, Wrocław), a III - Barbara Kucharska (Studio Kucharska, Strojec).

W kategorii Studio Urody zwycięzcą zostało Wisanti Day Spa z Rąbieni, II miejsce na podium należy do Shock Beauty z Gdańska, a III przypadło Diamond Studio ze Strzelców Krajeńskich.

W kategorii Linergistka zwyciężczynią w ogólnopolskiej klasyfikacji została Sandra Kreft (RoyalBrows-Microblading by Sandra, Gdańsk). Drugie miejsce zdobyła Karmen Magiera (Dom Lalek, Nowy Sącz), a III miejsce Barbara Łebek (Studio Kosmetyczne Unica, Elbląg).

W kategorii Stylistka Rzęs i Brwi najlepszą w całej Polsce została Karolina Zielińska (White&Black, Lublin), II miejsce wywalczyła Paulina Bednarz-Szydłowska (Bednarz.beauty, Końskie), a III miejsce Magdalena Wojnowska (Lady Lash by Magdalena Wojnowska, Warszawa).

W kategorii Make-up Artist I miejsce w Polsce zdobyła Aleksandra Wawrzyniak (Twarzokreacje Aleksandra Wawrzyniak, Krośniewice). Drugie miejsce na podium należy do Iwony Chudzik (Studio Blasku, Radom), a III przypadło pani Agacie Skurzyńskiej (Agnes makeup, Lubsko).

W kategorii Barber w klasyfikacji ogólnopolskiej zwyciężył Muath Tradat (Primo Mo s Barber Shop, Gdańsk), tuż za nim znalazł się Mario Mayer (Salon Fryzjerski Mario Mayer, Wrocław), a podium zamknął Sebastian Sobczak (A La Mode Barber Shop, Zielona Góra).

W kategorii Mistrz Tatuażu najwięcej głosów w skali całej Polski zdobył Jacek Gałan (Jack Galan Art-Studio, Szczecin), II miejsce wywalczył Rafał Bień (Blink Tatto, Zabrze), a III Kamil Antonio (Dzirba Antonio Art & Tattoo, Kielce).

W kategorii Kosmetolog najwięcej głosów w całej Polsce zdobyła Anna Czarny (Salon kosmetyczny Freya, Sielska Woda). Tuż za nią uplasowała się Izabela Halkiewicz (Estetyka, Nakło nad Notecią), a na III miejscu znalazła się Agnieszka Bukowiecka (Royal Estetica Agnieszka Bukowiecka, Szczecin).

W kategorii Masażysta zwyciężył Maciej Walasik (Gabinet Rehabilitacji Funkcjonalnej i Masażu dr n. med. Maciej Walasik, Łódź), II miejsce należy do Przemysława Karolkiewicza (River Style Hotel & SPA, Baltiqa Day Spa, Reda), a III miejsce zdobyła Beata Buryta (Rehbet, Szczecin).

W kategorii Trener Personalny najwięcej głosów w całej Polsce zdobył Jacek Zborowski(Perfect Team, Łódź), II miejsce należy do Jarosława Miciuka (Trener Medyczny mgr Jarosław Miciuk, Police), a III wywalczył Mariusz Telec (Pop Gym, Radom).

W kategorii Dietetyk zwycięzcą klasyfikacji ogólnopolskiej został Dominik Konecki (LUX MED, Warszawa), II miejsce na podium należy do Kamili Ludwiczak (Ze Smakiem Catering Kamili Ludwiczak, Pabianice), zaś III zdobyła Joanna Śledziona (Fitlinefood, Szczecin).

PEŁNA LISTA LAUREATÓW 2020

Kategoria Fryzjer Roku: Anna Borowska-Pachucka (województwo dolnośląskie), Grzegorz Bajek (województwo kujawsko-pomorskie), Ilona Sorokin (województwo lubelskie), Anna Ast (województwo lubuskie), Marlena Białek (województwo łódzkie), Rafał Gucwa oraz Monika Balonek (województwo małopolskie), Kamil Bigosiński (województwo mazowieckie), Paweł Jaglarz (województwo opolskie), Klaudia Gawlik (województwo podkarpackie), Marta Stawowcyk (województwo podlaskie) Mariola Duliban (województwo pomorskie), Robert Olenderek (województwo śląskie), Izabela Liszka (województwo wielkopolskie), Jolanta Nowakowska (województwo zachodniopomorskie).

Kategoria Salon Fryzjerski Roku: Klinika Twojego Piękna, Wrocław (województwo dolnośląskie), Szalone Nożyczki By Grzegorz Bajek, Bydgoszcz (województwo kujawsko-pomorskie), Salon Fryzjerski Ilona Sorokin, Lublin (województwo lubelskie), Ladies & Gentleman, Zielona Góra (województwo lubuskie), Salon stylizacji fryzur "LOOK" Anna Hejduk, Zawodzie (województwo łódzkie), Frisor Barbershop, Kraków (województwo małopolskie), Modny Styl Dorota Borkowska, Grodzisk Mazowiecki (województwo mazowieckie), Paweł Jaglarz, Salon Fryzjerski, Paczków (województwo opolskie), Atelier Fryzjerskie D'jesus, Tarnobrzeg (województwo podkarpackie), Joanna Chodorowska Studio Fryzur, Białystok (województwo podlaskie), Fast Fade Barber, Gdańsk (województwo pomorskie), Atelier Urody Flawia, Bytom (województwo śląskie), Mirella House Of Hair, Poznań (województwo wielkopolskie), Pracownia Fryzur Jowita Kwapisz, Stargard (województwo zachodniopomorskie).

Kategoria Kosmetyczka Roku: Anna Czarny (województwo dolnośląskie), Sylwia Kłosińska (województwo kujawsko-pomorskie), Paulina Kalinowska (województwo lubelskie), Emilia Słowik (województwo lubuskie), Natalia Kolenda (województwo łódzkie), Aneta Borkowska (województwo małopolskie), Dorota Kalata (województwo mazowieckie), Rafaela Rydzanicz (województwo opolskie), Riana Povzun (województwo podkarpackie), Martyna Hlebowicz (województwo podlaskie) Karolina Formela (województwo pomorskie), Patrycja Rąpała (województwo śląskie), Magdalena Radkiewicz (województwo wielkopolskie), Katarzyna Płoskiewicz (województwo zachodniopomorskie).

Kategoria Stylistka Paznokci Roku: Snieżana Zolotoverkha (województwo dolnośląskie), Sylwia Strzelecka (województwo kujawsko-pomorskie), Paulina Daniluk (województwo lubelskie), Joanna Kogut (województwo lubuskie), Agata Szymczak (województwo łódzkie), Monika Bachorczyk (województwo małopolskie), Paulina Pełka (województwo mazowieckie), Deborah Hulboj (województwo opolskie), Mariola Pazowska (województwo podkarpackie), Emilia Lesner (województwo podlaskie), Dominika Okrasińska (województwo pomorskie), Magdalena Bajda (województwo śląskie), Wioletta Ziomek (województwo wielkopolskie), Agnieszka Markowska (województwo zachodniopomorskie).

Kategoria Studio Urody Roku: Freya, Jelcz-Laskowice (województwo dolnośląskie), Orchis, Gabinet Podologiczno-Kosmetyczny Dorota Zielińska, Toruń (województwo kujawsko-pomorskie), Beauty Day Paulina Kalinowska, Lublin (województwo lubelskie), GlamSpot, Zielona Góra (województwo lubuskie), CosinusMED, Łódź (województwo łódzkie), Beauty By Karolina, Klęczany (województwo małopolskie), Beauty Body Esthetic Clinic, Warszawa (województwo mazowieckie), Rafaela Rydzanicz, BeautyClinic, Opole (województwo opolskie), Maciechowska Nails Academy, Rzeszów (województwo podkarpackie), EstetiCosmetology Hlebowicz, Białystok (województwo podlaskie), Secret Avenue, Gdańsk (województwo pomorskie), Gryfno Frela, Zabrze (województwo śląskie), Wolsztyńska Fabryka Urody M&Z Radkiewicz, Wolsztyn (województwo wielkopolskie), Atelier Studio Piękna, Szczecin (województwo zachodniopomorskie).

Kategoria Linergistka Roku: Monika Sekulska (województwo dolnośląskie), Beata Klotz (województwo kujawsko-pomorskie), Sylwia Trześniak (województwo lubelskie), Paulina Lelito (województwo lubuskie), Dominika Brzozowska (województwo łódzkie), Małgorzata Gwiżdż (województwo małopolskie), Edyta Bezniakow (województwo mazowieckie), Katarzyna Woźniak (województwo opolskie), Klaudia Dobosz Ratusińska (województwo podkarpackie), Daria Ohajm (województwo podlaskie), Iwona Sokołowska (województwo pomorskie), Monika Pszczolińska-Bąk (województwo śląskie), Monika Nowak (województwo wielkopolskie), Agnieszka Gejza-Prochacka (województwo zachodniopomorskie).

Kategoria Stylistka Rzęs i Brwi Roku: Izabela Słowik-Damięcka (województwo dolnośląskie), Karolina Wojciechowska (województwo kujawsko-pomorskie), Ewelina Prokopiuk (województwo lubelskie), Emilia Rogosz (województwo lubuskie), Iwona Kubisiak (województwo łódzkie), Karolina Suder (województwo małopolskie), Paulina Adamiak (województwo mazowieckie), Rafaela Rydzanicz (województwo opolskie), Agnieszka Dobosz (województwo podkarpackie), Olga Wiśniewska (województwo podlaskie), Anna Majewska-Cachel (województwo pomorskie), Arkadiusz Turek (województwo śląskie), Klaudia Krzesińska (województwo wielkopolskie), Karolina Korczyńska (województwo zachodniopomorskie).

Kategoria Make-up Artist Roku: Julia Galetska (województwo dolnośląskie), Karolina Kaja Śmieszek (województwo kujawsko-pomorskie), Aleksandra Pietrzak (województwo lubelskie), Eve Brychcy (województwo lubuskie), Anna Marat (województwo łódzkie), Amelia Grabka (województwo małopolskie), Alina Barszcz (województwo mazowieckie), Katarzyna Jabłonka (województwo opolskie), Aleksandra Tęczar (województwo podkarpackie), Elżbieta Grochowska (województwo podlaskie), Monika Czapiewska (województwo pomorskie), Jakub Czerwiecki (województwo śląskie), Teresa Brzezińska (województwo wielkopolskie), Wiktoria Mielcarek (województwo zachodniopomorskie).

Kategoria Barber Roku: Mario Mayer (województwo dolnośląskie), Pavlo Kovalenko (województwo kujawsko-pomorskie), Marcin Batyra (województwo lubelskie), Łukasz Oleniak (województwo lubuskie), Houmem Hammouda (województwo łódzkie), Ihor Levchenko (województwo małopolskie), Albert Pędziwiatr (województwo mazowieckie), Rafał Sokołowski (województwo opolskie), Klaudiusz Bobowski (województwo podkarpackie), Joanna Zabora (województwo podlaskie), Małgorzata Chodorowska (województwo pomorskie), Diana Glosz (województwo śląskie), Kamila Kunysz (województwo wielkopolskie), Artur Kowalski (województwo zachodniopomorskie).

Mistrz Tatuażu Roku: Paweł Kowalczyk (województwo dolnośląskie), Tomasz Dybowski (województwo kujawsko-pomorskie), Renata Strumidło (województwo lubelskie), Dany (województwo lubuskie), Mateusz Rosiński (województwo łódzkie), Radosław Kubalik (województwo małopolskie), Maciej Grzelczyk (województwo mazowieckie), Marek Kubis (województwo opolskie), Helena Tabor (województwo podkarpackie), Tomasz Gilewicz (województwo podlaskie), Krystian Mariusz Te (Rychu) (województwo pomorskie), Dominika Sokół (województwo śląskie), Maciej Herman (województwo wielkopolskie), Jakub Pilarczyk (województwo zachodniopomorskie).

Masażysta Roku: Paweł Geisler (województwo dolnośląskie), Natalia Baczewska-Grupa (województwo kujawsko-pomorskie), Aneta Nizioł (województwo lubelskie), Marcin Derej (województwo lubuskie), Bartłomiej Kubiak (województwo łódzkie), Magdalena Kubowicz (województwo małopolskie), Elżbieta Sokołowska (województwo mazowieckie), Tomasz Frankiewicz (województwo opolskie), Małgorzata Kogut – Gredys (województwo podkarpackie), Kinga Suchocka (województwo podlaskie), Przemysław Karolkiewicz (województwo pomorskie), Anna Aleksandra Kasperek (województwo śląskie), Anna Wojtunik (województwo wielkopolskie), Adrian Zawiślak (województwo zachodniopomorskie).

PEŁNA LISTA LAUREATÓW 2022

Kategoria Fryzjer Roku: Anna Kurek (województwo dolnośląskie), Grzegorz Bajek (województwo kujawsko-pomorskie), Katarzyna Drozd (województwo lubelskie), Paula Mała (województwo lubuskie), Rafał Guziuk (województwo łódzkie), Dominika Dadej (województwo małopolskie), Aneta Sokół (województwo mazowieckie), Klaudia Kuc (województwo opolskie), Ilona Dybaś (województwo podkarpackie), Mariusz Krykowski (województwo podlaskie) Ewelina Stępień (województwo pomorskie), Iwona Zimoń (województwo śląskie), Marzena Grabarczyk (województwo świętokrzyskie), Joanna Mościńska (województwo warmińsko-mazurskie), Piotr Sierpiński (województwo wielkopolskie), Anita Abramowska (województwo zachodniopomorskie).

Kategoria Salon Fryzjerski Roku: Manufaktura Włosów Katarzyna Buczkiewicz, Legnica (województwo dolnośląskie), NANO & BARBER Patrycja Magdalena Szulc, Tuchola (województwo kujawsko-pomorskie), Rozczochrana Studio Fryzur, Dzierzkowice (województwo lubelskie), Studio Carabell, Zielona Góra (województwo lubuskie), HairShine Strefa Piękna Paulina Różycka, Zgierz (województwo łódzkie), Mama's Boy Barber, Wieliczka (województwo małopolskie), Fryzjerstwo Damsko-Męskie Studio Stylizacji I Wizażu, Słubice (województwo mazowieckie), K&S Professional Studio Fryzjerskie i Barber,Opole (województwo opolskie), Pasjonatki Agnieszka Chciuk, Rzeszów (województwo podkarpackie), Studio Fryzur Estetica, Łomża (województwo podlaskie) Rach Ciach Salon Fryzjerski Ewelina Stępień, Słupsk (województwo pomorskie), Salon Fryzjerski Styl, Bielsko-Biała (województwo śląskie), Salon Złote strzyżenie, Ostrowiec Świętokrzyski (województwo świętokrzyskie Studio Fryzur Wyczesani, Olsztyn (województwo warmińsko-mazurskie), Berry Beauty Concept, Poznań (województwo wielkopolskie), Gentleman Barbershop, Szczecin (województwo zachodniopomorskie).

Kategoria Kosmetyczka Roku: Aneta Rosiejak (województwo dolnośląskie), Sylwia Kłosińska (województwo kujawsko-pomorskie), Klaudia Juszczak (województwo lubelskie), Małgorzata Horbejczuk (województwo lubuskie), Natalia Sobczak (województwo łódzkie), Agnieszka Kluczewska (województwo małopolskie), Małgorzata Gregorczyk (województwo mazowieckie), Anna Czarny (województwo opolskie), Katarzyna Belcar (województwo podkarpackie), Małgorzata Tomczyk-Jagielska (województwo podlaskie), Emilia Michalska (województwo pomorskie), Katarzyna Lubos (województwo śląskie), Beata Skubida (województwo świętokrzyskie), Karolina Chmielewska (województwo warmińsko-mazurskie), Dalmara Knaflewska (województwo wielkopolskie), Sylwia Borczyk (województwo zachodniopomorskie).

Kategoria Stylistka Paznokci Roku: Katarzyna Hrycaj (województwo dolnośląskie), Kinga Górka (województwo kujawsko-pomorskie), Joanna Maciąg (województwo lubelskie), Solomiia Doskocz (województwo lubuskie), Anita Grąbkowska (województwo łódzkie), Aneta Pradziad (województwo małopolskie), Sofia Sawczuk (województwo mazowieckie), Barbara Kucharska (województwo opolskie), Mariola Pazowska (województwo podkarpackie), Beata Matwiejczyk (województwo podlaskie), Joanna Kustra (województwo pomorskie), Dominika Smajek (województwo śląskie), Basia Irzykowska (województwo świętokrzyskie), Ewelina Szponar (województwo warmińsko-mazurskie), Magdalena Augustyniak (województwo wielkopolskie), Iryna Horbachevska (województwo zachodniopomorskie).

Kategoria Studio Urody Roku: Katarzyna Hrycaj salonpaznokci.com, Wrocław (województwo dolnośląskie), Estetyka Centrum Kosmetologii i Medycyny Estetycznej Izabela Halkiewicz, Nakło nad Notecią (województwo kujawsko-pomorskie), Akademia Urody Aleksandra Kołodziejczyk, Lublin (województwo lubelskie), Diamond Studio, Strzelce Krajeńskie (województwo lubuskie), Wisanti Day Spa, Rąbień (województwo łódzkie), Strefa Piękna, Tarnów (województwo małopolskie), Manufaktura Piękna, Radom (województwo mazowieckie), Salon Urody Wenus, Opole (województwo opolskie), Zakątek Piękna, Dębica (województwo podkarpackie), EstetiCosmetology, Białystok (województwo podlaskie), Shock Beauty, Gdańsk (województwo pomorskie), Liliowy Fotel Salon Kosmetologiczny, Bytom (województwo śląskie), Studio Urody Pasja, Raków (województwo świętokrzyskie), Art Center, Elbląg (województwo warmińsko-mazurskie), Berry Beauty Concept, Poznań (województwo wielkopolskie), Beauty Studio Sylwia Borczyk, Dziwnów (województwo zachodniopomorskie).

Kategoria Linergista Roku: Przemysław Łabędzki (województwo dolnośląskie), Beata Klotz (województwo kujawsko-pomorskie), Dominika Bęc (województwo lubelskie), Olena Zarzeczna (województwo lubuskie), Małgorzata Boroń (województwo łódzkie), Karmen Magiera (województwo małopolskie), Edyta Żebrowska (województwo mazowieckie), Joanna Barna (województwo opolskie), Agnieszka Lewandowska (województwo podkarpackie), Iwona Skłodowska (województwo podlaskie), Sandra Kreft (województwo pomorskie), Ewelina Sienicka (województwo śląskie), Diana Mazurczak (województwo świętokrzyskie), Barbara Łebek (województwo warmińsko-mazurskie), Andżelika Turowska (województwo wielkopolskie), Kamila Gertz (województwo zachodniopomorskie).

Kategoria Stylistka Rzęs i Brwi Roku: Martyna Gałka (województwo dolnośląskie), Katarzyna Maciejewska (województwo kujawsko-pomorskie), Karolina Zielińska (województwo lubelskie), Danuta Cudna (województwo lubuskie), Aleksandra Kaczyńska (województwo łódzkie), Łukasz Drożdż (województwo małopolskie), Magdalena Wojnowska (województwo mazowieckie), Katarzyna Seretna oraz Ewa Getinger (województwo opolskie), Sara Kaput (województwo podkarpackie), Ewelina Zdanowicz (województwo podlaskie), Beata Teperek (województwo pomorskie), Katarzyna Mazur (województwo śląskie), Paulina Bednarz-Szydłowska (województwo świętokrzyskie), Karolina Owczarek (województwo warmińsko-mazurskie), Agata Bukiewicz (województwo wielkopolskie), Katarzyna Czajkowska (województwo zachodniopomorskie).

Kategoria Make-up Artist Roku: Małgorzata Dąbrowska (województwo dolnośląskie), Joanna Kozłowska (województwo kujawsko-pomorskie), Marta Sztyrak-Fus (województwo lubelskie), Agata Skurzyńska (województwo lubuskie), Aleksandra Wawrzyniak (województwo łódzkie), Anna Dedo (województwo małopolskie), Iwona Chudzik (województwo mazowieckie), Christine Świerc (województwo opolskie), Natalia Pałka (województwo podkarpackie), Małgorzata Tomczyk-Jagielska (województwo podlaskie), Karolina Kowalska (województwo pomorskie), Sylwia Shiffman (województwo śląskie), Oliwia Skorupa (województwo świętokrzyskie), Marta Glabisz (województwo warmińsko-mazurskie), Paulina Podgórska (województwo wielkopolskie), Aleksandra Starachowska (województwo zachodniopomorskie).

Kategoria Barber Roku: Mario Mayer (województwo dolnośląskie), Roksana Żółtowska (województwo kujawsko-pomorskie), Emil Matwiej (województwo lubelskie), Sebastian Sobczak (województwo lubuskie), Przemysław Kaźmierczak (województwo łódzkie), Mervan Hakan (województwo małopolskie), Kacper Zimiński (województwo mazowieckie), Rafał Sokołowski (województwo opolskie), Arkadiusz Tasior (województwo podkarpackie), Joanna Zabora (województwo podlaskie), Muath Tradat (województwo pomorskie), Diana Wróbel (województwo śląskie), Marcin Borowiec (województwo świętokrzyskie), Arkadiusz Szkarnulis (województwo warmińsko-mazurskie), Daria Książyk (województwo wielkopolskie), Maria Bielecka (województwo zachodniopomorskie).

Mistrz Tatuażu Roku: Alex Fox (województwo dolnośląskie), Łukasz Pietrzak (województwo kujawsko-pomorskie), Mariusz Wawrzycki (województwo lubelskie), Michał Wojcieszak (województwo lubuskie), Kamil Brola (województwo łódzkie), Marcin Sławny (województwo małopolskie), Ewelina Sienek-Marcula (województwo mazowieckie), Ewa Barna (województwo opolskie), Wiktoria Mokrzycka (województwo podkarpackie), Martyna Makświej (województwo podlaskie), Anna Gałczyńska (województwo pomorskie), Rafał Bień (województwo śląskie), Kamil Antonio Dzirba (województwo świętokrzyskie), Paweł Inczewski (województwo warmińsko-mazurskie), Janek Błyskawica (województwo wielkopolskie), Jacek Gałan (województwo zachodniopomorskie).

Kosmetolog Roku: Anna Sobczak (województwo dolnośląskie), Izabela Halkiewicz (województwo kujawsko-pomorskie), Anna Lach (województwo lubelskie), Martyna Minuczyc (województwo lubuskie), Marta Majcherek-Szymańska (województwo łódzkie), Joanna Marcińska (województwo małopolskie), Karolina Stawicka (województwo mazowieckie), Anna Czarny (województwo opolskie), Natalia Skrzynecka-Kalina (województwo podkarpackie), Daria Ohajm (województwo podlaskie), Anna Plechawska (województwo pomorskie), Adrianna Kraus (województwo śląskie), Karolina Gawron (województwo świętokrzyskie), Karolina Ziejewska (województwo warmińsko-mazurskie), Sylwia Sankowska (województwo wielkopolskie), Agnieszka Bukowiecka (województwo zachodniopomorskie).

Masażysta Roku: Robert Panek (województwo dolnośląskie), Bartłomiej Wrzesiński (województwo kujawsko-pomorskie), Agnieszka Ziemba (województwo lubelskie), Adam Cichy (województwo lubuskie), Maciej Walasik (województwo łódzkie), Sebastian Król (województwo małopolskie), Krzysztof Budyta (województwo mazowieckie), Bartłomiej Matusiak (województwo opolskie), Dominika Szpak (województwo podkarpackie), Marta Halicka (województwo podlaskie), Przemysław Karolkiewicz (województwo pomorskie), Anna Aleksandra Kasperek (województwo śląskie), Magdalena Bielakowska-Madej (województwo świętokrzyskie), Barbara Chodkowska (województwo warmińsko-mazurskie), Robert Mazur (województwo wielkopolskie), Beata Buryta (województwo zachodniopomorskie).

Trener Personalny Roku: Katarzyna Stendera (województwo dolnośląskie), Adam Zieliński (województwo kujawsko-pomorskie), Kamil Pyś (województwo lubelskie), Wojciech Moskwiak (województwo lubuskie), Jacek Zborowski (województwo łódzkie), Dominik Stefan (województwo małopolskie), Mariusz Telec (województwo mazowieckie), Adam Golonkiewicz (województwo opolskie), Marlena Brągiel (województwo podkarpackie), Paweł Gołębiewski (województwo podlaskie), Anna Sztetner (województwo pomorskie), Oskar Jakubiak (województwo śląskie), Aleksandra Małota (województwo świętokrzyskie), Maciej Wyszyński (województwo warmińsko-mazurskie), Bartosz Pluciński (województwo wielkopolskie), Jarosław Miciuk (województwo zachodniopomorskie).

Dietetyk Roku: Karolina Naglak (województwo dolnośląskie), Magdalena Adamczak (województwo kujawsko-pomorskie), Patrycja Marszalec (województwo lubelskie), Klaudia Maskiera (województwo lubuskie), Kamila Ludwiczak (województwo łódzkie), Aleksandra Kucharczyk (województwo małopolskie), Dominik Konecki (województwo mazowieckie), Nikola Gryc (województwo opolskie), Ewa Jakubiec (województwo podkarpackie), Urszula Kozłowska-Kurcewicz (województwo podlaskie), Aleksandra Kinalska (województwo pomorskie), Klaudia Chwedyna (województwo śląskie), Kamila Umecka (województwo świętokrzyskie), Oliwia Bober (województwo warmińsko-mazurskie), Aleksandra Piasecka (województwo wielkopolskie), Joanna Śledziona (województwo zachodniopomorskie).