Mistrzowie Polski przyciągają tłumy na trybuny. Komplet widzów spodziewany na meczu Torusa Wybrzeża z ekipą Łomży Industrii Kielce

Torus Wybrzeże Gdańsk - Łomża Industria Kielce 8.10.2022

Przyjazd piłkarzy ręcznych Vive Kielce do Gdańska od lat wywołuje zrozumiałe poruszenie wśród kibiców. Naszpikowany gwiazdami zespół wyrasta poza PGNiG Superligę. To drużyna, która godnie reprezentuje Polskę na międzynarodowej scenie, czego dowodem jest ostatni występ w finale elitarnej Ligi Mistrzów.

Sobotni mecz (8 października) w hali sportowo-widowiskowej AWFiS-u zapowiada się jednak wyjątkowo. Ma to związek ze świetną formą szczypiornistów Torusa Wybrzeża na początku sezonu 2022/2023. Podopieczni trenerów Mariusza Jurkiewicza oraz Jakuba Bonisławskiego zaliczyli świetny start, a ich bilans po pięciu kolejkach wynosi 4-1. Ostatnio przegrali co prawda w Ostrowie Wielkopolskim z Ostrovią, ale był to raczej tzw. wypadek przy pracy, po słabszej końcówce regulaminowego czasu gry i serii rzutów karnych (10:11!).

- Zamiast dokręcić śrubkę pod koniec, podaliśmy przeciwnikowi pomocną dłoń naszymi błędami i losy meczu się odwróciły. Jeszcze raz powtórzę, że jestem dumny jak wyglądała drużyna mimo problemów zdrowotnych i fizycznych. Było widać charakter, serce do walki, a doświadczenie z tego meczu zaprocentuje i drużyna będzie lepiej rozgrywać końcówki meczów - ocenił tamto spotkanie trener Jurkiewicz.

Mariusz Jurkiewicz, ale także doświadczeni zawodnicy Torusa Wybrzeża, jak lewoskrzydłowi Piotr Papaj i Mateusz Jachlewski, to grupa osób w przeszłości związana z kieleckim handballem. Teraz swoje zaangażowanie inwestują w rozwój gdańskiego szczypiorniaka. Być może znakomity początek sezonu doda pewności siebie najmłodszemu zespołowi PGNiG Superligi i spotkanie z Łomżą Industrią Kielce nie będzie jednostronne.