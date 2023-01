Mistrzostwa świata w piłce ręcznej 2023. Mistrzowie olimpijscy pewnie wdarli się do strefy medalowej! Wynik, relacja

Francja przystąpiła w roli faworyta do meczu ćwierćfinałowego z Niemcami w Ergo Arenie. Początek meczu mógł być zatem zaskoczeniem dla polskich fanów szczypiorniaka. Kapitalnie bronił Andreas Wolff i Francuzi mieli problemy ze zdobywaniem bramek. Niemcy grali za to bardzo konsekwentnie i wypracowali sobie trzy bramki przewagi. To jednak w żaden sposób nie podłamało mistrzów olimpijskich, którzy dopiero zaczynali się rozkręcać. Szybko doprowadzili do wyrównania, choć nadal popełniali błędy. Do końca tej części gra była wyrównana i po 30 minutach było 16:16, a więc kwestia awansu do półfinału mistrzostw świata wciąż była otwarta.