Mistrzostwa świata w piłce ręcznej 2023 NA ŻYWO. Wyniki, tabele 29.01.2023 r. Dania mistrzem świata po raz trzeci z rzędu!

POLSKA I SZWECJA 2023. Gdzie transmisje z mistrzostw świata?

Prawa do transmisji z mistrzostw świata 2023 ma pozyskała platforma streamingowa Viaplay. Viaplay ma prawa do pokazywania mistrzostw świata aż do 2031 roku. TVP pokaże mecze Polaków, półfinały i finał.

MISTRZOSTWA ŚWIATA POLSKA I SZWECJA 2023. Terminarz, szczegółowy program

FAZA PUCHAROWA

Ćwierćfinały

mecz numer 1: Norwegia - Hiszpania 34:35 (25:25, 13:12, d. 9:10)

mecz numer 2: Dania - Węgry 40:23 (21:12)

mecz numer 3: Francja - Niemcy 35:28 (16:16)

mecz numer 4: Szwecja - Egipt 26:22 (14:9)

Półfinały

Hiszpania - Dania 23:26 (10:15)

Francja - Szwecja 31:26 (16:12)

Mecz o 3 miejsce (29.01.2023, godz. 18, Sztokholm)

Hiszpania - Szwecja 36:39 (22:18)

Finał (29.01.2023, godz. 20.30, Sztokholm)

Francja - Dania 29:34 (15:16)

FAZA ZASADNICZA