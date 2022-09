Mistrzostwa świata siatkarzy 2022. Włosi zgarnęli w Katowicach złoto, a srebro dla Polski. Brazylia z brązowymi medalami

Mistrzostwa świata siatkarzy 2022 w Polsce i na Słowenii

Mistrzostwa świata siatkarzy 2022 wkroczyły w najważniejszą część. Przed nami półfinały. W fazie pucharowej nie ma już miejsca na potknięcia, bo to eliminuje z turnieju. Presja z pewnością będzie towarzyszyć reprezentacji Polski, która sięgała po złote medale turniejów w 2014 i 2018 roku. W edycji 2022 z racji napaści Rosji na Ukrainę nie ma "Sbornej", a to zawsze licząca się siła na siatkarskiej mapie. Nie zmienia to faktu, że międzynarodowy turniej jest łatwiejszy.

W fazie grupowej trzy mecze wygrały i ani jednego seta nie straciły Serbia oraz Włochy. Tylko jednego seta straciła reprezentacja Polski. Swoje grupy wygrały także Francja, Brazylia oraz Holandia.