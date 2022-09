Mistrzostwa świata 2022 w piłce siatkowej kobiet. Terminarz wrześniowego turnieju w halach w Holandii i Polsce

Mistrzostwa świata 2022 w piłce siatkowej kobiet

Podczas rozgrywanych w Japonii w 2018 roku mistrzostw świata siatkarek najlepiej radziły sobie reprezentantki Serbii. To one będą bronić tytułu mistrzowskiego. W Azji srebro zdobyły Włoszki, a brąz Chinki. Jak będzie wyglądało podium MŚ 2022? Na to trzeba poczekać do 15 października, kiedy to w w holenderskim Apeldoorn rozegrane zostaną najważniejsze spotkania turnieju.