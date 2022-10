Mistrzostwa świata siatkarek 2022. Polska awansowała do ćwierćfinału! Promocję uzyskała... już w trakcie długiego meczu z Niemkami

Dodatkowo, już w końcówce drugiego seta meczu Polska - Niemcy jasne się stało, że biało-czerwone bez względu na wynik zameldują się w ćwierćfinale mistrzostw świata 2022. To zasługa niesamowicie walecznych Kanadyjek, które w równoległym spotkaniu w drugiej łódzkiej hali (Sport Arena) pokonały 3:2 Dominikanki. Wszystko zostało więc w rękach Polek. Pokonanie Niemek za trzy punkty dawało trzecie miejsce w grupie. Wygrana nawet po tie-breaku już takiej korzyści nie przynosiła, bo nie było już możliwości przesunięcia się kosztem Turcji.

Po dwóch zwycięstwach z rzędu, nad Amerykankami 3:0 i Kanadyjkami 3:2, nasze siatkarki w sobotę, 8 października 2022 roku wyszły na mecz, aby postawić kropkę nad "i" z Niemkami. Układ pozostałych wyników w innych spotkaniach grupy F decydował o tym, że nasze zachodnie sąsiadki grały tylko o honor (i punkty rankingowe FIVB), a biało-czerwone o trzecie miejsce w stawce. To było kluczowe także w kontekście ewentualnych rywalek w ćwierćfinale.

To było kolejne widowisko obfitujące w uniesienia i dołki. Polki zaczęły dobrze, co jest częstym obrazkiem na tym turnieju. Niestety, rozluźnione siatkarki pod wodzą Vitala Heynena nie chciały nic ułatwiać. Kluczowy był czwarty set, w końcówce którego nasze zawodniczki miały dwie piłki meczowe. Niemki zachowały więcej zimnej krwi i doprowadziły do tie-breaka.