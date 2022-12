Mikołajkowy turniej badmintona we Władysławowie. UKS Bliza zaprosiła na parkiet całe rodziny. Pod siatką wnuki, rodzice i dziadkowie | FOTO

Rodzinny turniej badmintona we Władysławowie (2022)

Zimowe, rodzinne rozgrywki w szkole we Władysławowie to już tradycja, która rozpoczął i kontynuuje UKS Bliza Władysławowo. To impreza, która organizowana jest zawsze na zakończenie sezonu startowego.

I daje możliwość spotkania się w gronie sympatyków tej dyscypliny sportu, która jak się okazuje, potrafi połączyć pokolenia w sportowej rywalizacji.

- Różnica wieku pomiędzy uczestnikami to ponad sześćdziesiąt lat! - komentuje Zbigniew Czajka, trener badmintonowego klubu we Władysławowie.

Rodzinna okazja do spotkania to jedno, ale nie zabrakło też emocjonujących pojedynków w hali sportowej szkoły we Władysławowie.

- Oczywiście duch walki był widoczny, tym bardziej że wyniki turnieju w grach podwójnych, zostały zaliczone do klasyfikacji Ligi Sportowej Gminy Władysławowo - komentują organizatorzy