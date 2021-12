Mikołajki z golem Tomasza Mikołajczaka! Hitowy mecz Chojniczanka Chojnice - Stal Rzeszów obfitował w piękne strzały

Chojniczanka Chojnice - Stal Rzeszów 6.12.2021

- Obie drużyny pewnie będą chciały grać futbol na "tak". Obie drużyny pewnie też będą chciały szczelnie bronić dostępu do własnej bramki. Chojniczanka i Stal Rzeszów są zespołami, które zdobyły najwięcej bramek, ale też są w czubie zestawień, jeśli chodzi o stracone bramki. Myślę, że to może być taki futbol wyważony, ale my będziemy mieli ściśle określony plan z nutką fantazji piłkarzy na boisku - mówił przed spotkaniem Tomasz Kafarski, trener Chojniczanki.

W poniedziałkowym meczu Chojniczanki ze Stalą Rzeszów widać było, że po murawie biegają piłkarze wyróżniający się w eWinner 2 Lidze. Warunki nie sprzyjały finezyjnej grze. Zmrożone boisko stadionu przy ul. Mickiewicza momentami utrudniało wyprowadzanie składnych akcji. Mimo to zawodnicy radzili sobie bardzo dobrze, podkręcając tempo, aby podnieść temperaturę ciała oraz na trybunach.