Mieszkaniec Miastka, właściciel zakładu fryzjerskiego i kosmetycznego pozwał Skarb Państwa. Przez trzy miesiące lockdownu nie miał za co żyć

- Niektórzy klienci wrócili, inni nie. Gdyby nie pomoc rodziny, od której pożyczaliśmy pieniądze, z żoną i dwójką dzieci nie mielibyśmy nawet na chleb – zaznacza pan Marcin i dodaje, że starał się korzystać z pomocy finansowej oferowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie i ZUS. - Otrzymałem pożyczkę 5 tys. zł, po 1,5 miesiąca umorzenie składek w ZUS-ie oraz po dwóch miesiącach tzw. postojowe. To była kropla w morzu potrzeb – dodaje Krocek, który w czasie przestoju zajął się sprzedażą masek ochronnych, płynów do dezynfekcji. Wspomagał też środkami ochrony osobistej pracowników Szpitala Miejskiego w Miastku.

Dlatego zdecydował się pozwać Skarb Państwa. Pozew wysłał do Sądu Okręgowego w Słupsku, a ten, po wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych, skierował sprawę do sądu w Warszawie. W pozwie Marcin Krocek zarzuca rządowi z premierem Mateuszem Morawieckim wprowadzenie restrykcji, które pozbawiły go środków do życia.