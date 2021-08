Mieszkaniec Gdańska trafił szóstkę w Lotto! Wygrał niemal 14 mln zł! Jakie liczby zapewniły mu wygraną?

Jakie liczby przyniosły fortunę gdańskiemu graczowi Lotto? Szóstkę w Lotto trafił dzięki następującym liczbom: 4, 5, 23, 27, 32, 36, a zakład zawarł tzw. metodą chybił trafił. Losowanie miało miejsce we wtorek, 17 sierpnia 2021.

Gdzie kupiono los?

Szczęśliwy kupon został nabyty w punkcie LOTTO przy ul. Kołobrzeskiej 54 w Gdańsku (sklep Carrefour). To dokładnie 30. „szóstka” odnotowana w Gdańsku (trzy z nich padły w Lotto Plus). Graczowi zabrakło niewiele do pobicia lokalnego rekordu wysokości wygranej z maja 2013 roku – nadal wynosi on 14 161 690,60 zł.

Kumulacja rozbita we wtorkowy wieczór rosła przez osiem losowań. Poza główną wygraną gracze Lotto trafili w jej trakcie ponad 470 tys. wygranych niższych stopni na łączną kwotę ponad 31,6 mln zł.