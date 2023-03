Mieszkańcy Redy protestują: "Nie zgadzamy się z wysokimi cenami za ciepło". Burmistrz Krzemiński: „Dążymy do stabilizacji i ich obniżenia” Artur Baran

- Obawiamy się tego, że to nie była pierwsza i ostatnia podwyżka. Chcemy tylko, aby obniżyli nam kosmiczne ceny za ogrzewanie do cen rzeczywistych, rynkowych – podkreśla pan Krzysztof, mieszkaniec Redy. Artur Baran Zobacz galerię (50 zdjęć)

Mieszkańcy z ul. Szkolnej i Norwida w Redzie wyrażają stanowczy protest wobec rosnących cen za ogrzewanie i domagają się jak najszybszego obniżenia opłat taryfowych MPCK Koksik w Redzie. Jak mówią, niektórzy z nich od stycznia 2023 r. płacą nawet dwukrotnie więcej w porównaniu z poprzednim rokiem. Z kolei zarówno prezes redzkiego Koksika, jak i burmistrz Redy przekonują, że robią co w ich mocy, aby zahamować rosnące ceny za ogrzewanie, ale to nie takie proste, bo „jest to proces, który ze względów technologicznych musi być rozłożony w czasie”.