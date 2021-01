Mieszkańcy jednego z bloków w Malborku boją się sąsiada. "Szalał na korytarzu, wyrwał okno i wyrzucił". Interweniowała policja

Cierpliwość mieszkańców wyczerpała się w ostatnim dniu starego roku.

- Ten lokator szalał na korytarzu, wyrwał okno na klatce schodowej między szóstym a siódmym piętrem i wyrzucił z budynku – mówi nam anonimowo Czytelnik. - My nie wiemy, co jeszcze może się wydarzyć. Wcześniej była demolowana winda, drzwi do piwnicy, drzwi do budynku. W tym mieszkaniu ciągle urządzane były jakieś „imprezy”. Tu jest wszystko na gaz. Napiją się, zasną i jeszcze wysadzą nas wszystkich w powietrze.