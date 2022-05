Mieszkańcy Braniewa pochwaleni przez ambasadę rosyjską. Mieli pamiętać o sowieckich sołdatach Witold Chrzanowski

Gazprom wstrzymał dostawy gazu do Polski, w rosyjskich mediach trwa festiwal nienawiści do naszego kraju, armia północno-wschodniego sąsiada ćwiczy atak atomowy na Warszawę... Długo można by wymieniać wrogie akty państwa Putina wobec Polski. Zdarzają się jednak, choć rzadko, słowa pochwały płynące z Moskwy via ambasada rosyjska do naszego kraju.