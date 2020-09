Międzynarodowy Zlot Żaglowców w Gdańsku Baltic Sail Gdańsk: 4-7 września 2020 r. Zobacz program tego wydarzenia

- Tegoroczny sezon żeglarski jest trudny, właściciele i armatorzy żaglowców z krajów Morza Bałtyckiego stoją przed wieloma dylematami. Jednak pomimo obecnej skomplikowanej sytuacji spotykamy się z pozytywnymi reakcjami na nasze zaproszenie i deklaracjami udziału w zlocie. My ze swojej strony dołożymy wszelkich starań, by Motława była wypełniona pięknymi żaglowcami – mówi Agata Biały, koordynatorka Baltic Sail Gdańsk.

Baltic Sail 2020: Tawerna Żeglarska

W tym roku powstanie nowa przestrzeń – TAWERNA ŻEGALSKA ze strefą gastronomiczną, to w niej na dwóch scenach – Nawietrzna i Zawietrzna odbędą się Szanty Pod Żurawiem. Przez 3 dni usłyszymy m.in. Chór Zawisza Czarny, zespół Formacja, Klang czy Atlantyda. W sobotę, 5 września o 20:20 odbędzie się “BITWA NA SZANTY” XXI “SZANT POD ŻURAWIEM 2020” w której zmierzą się zespoły “Klang” vs “Perły i Łotry”. W niedzielę zaś o godz 21:00 podejmiemy certyfikowaną Próbę Bicia Międzynarodowego Rekordu Polski Najdłużej Wykonywanej Szanty “Morskie Opowieści” – “What Shall We Do With A Drunken Sailor”.