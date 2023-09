Michał Michalak z Czarnych Słupsk: Czuję się dobrze z wyzwaniami, bo wtedy gram swoją najlepszą koszykówkę

Dzięki nowej umowie Czarnych Słupsk z Energą pojawił się pan w klubie. To chyba dobrze, że jest taki solidny sponsor, bo wtedy można działać w pełni profesjonalnie?

Z perspektywy klubu z pewnością to jest bardzo dobra wiadomość. Strategiczny sponsor to nawiązanie do tradycji z poprzednich lat. Myślę, że to świadczy o tym, że klub rośnie w siłę i z powrotem buduje swoją markę. To rozpoznawalny sponsor, spółka Skarbu Państwa, co daje podstawy finansowe. To dobry krok w kierunku rozwoju dla Czarnych, żeby mogli budować swoją pozycję w czołówce Polskiej Ligi Koszykówki.

Czarni Słupsk od kilku lat się reaktywują, a od dwóch lat pozytywnie mieszają w lidze. Jak ocenia pan potencjał tego zespołu?

Na początku sezonu jest dużo niewiadomych, jak to będzie wyglądać na tle ligi w meczach o stawkę. Na przestrzeni sezonu to się będzie jeszcze zmieniało. Nasza liga ma to do siebie, że jest dużo transferów śródsezonowych, które też czasami zmieniają jej oblicze.

Biorąc pod uwagę obecny stan, myślę, że mamy niezłą drużynę, jej trzon. Na pewno każdy mecz, każde zwycięstwo, które chcemy osiągnąć, będzie wymagało od nas dużego zaangażowania. To nie jest tak, że jesteśmy potencjalnym faworytem w każdym spotkaniu. Tak naprawdę wszystko musimy sobie wyszarpać. Nie możemy sobie pozwolić na jakieś rozprężenie, czy takie luźne podejście. Jeżeli faktycznie gramy z zaangażowaniem, agresją, to nasza gra wygląda całkiem dobrze.