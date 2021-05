Miała zatankować auto, a potem nie zapłacić i potrącić policjanta. 37-latce z Chwaszczyna grozi nawet 10 lat więzienia

Na początku tygodnia policjanci odebrali zgłoszenie, o tym, że na jednej ze stacji benzynowych na Osowej doszło do kradzieży rozbójniczej.

- Tuż po godzinie 15 kobieta przyjechała na stację volkswagenem, zatankowała benzynę na kwotę 50 zł, nie zapłaciła za paliwo i odjechała. Pracownik obsługi zareagował na kradzież i chciał nie dopuścić do jej ucieczki, mimo to kobieta potrąciła go i odjechała. Policjanci bardzo szybko zabezpieczyli i przeanalizowali zapisy z kamer monitoringu - informuje asp. szt. Mariusz Chrzanowski z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.