Pomorze: Zaatakował kobietę i porwał 11-latkę! Policja zatrzymała 40-letniego mężczyznę

Matura 2021 w terminie dodatkowym. Jak przebiega na Pomorzu i ile osób do niego przystępuje? Kiedy wyniki matur 2021?

Do 21 maja 2021 trwały tegoroczne egzaminy maturalne. Jednak odbywa się właśnie matura w terminie dodatkowym – dla tych, którzy nie mogli do niej przystąpić w maju. I dla jednych, i dla drugich przygotowaliśmy kompendium wiedzy o maturze 2021. Poniżej wszystko, co trzeba wiedzieć o maturze – kiedy otrzymamy wyniki, jakie informacje znajdą się na świadectwie maturalnym i kto może przystąpić do egzaminu poprawkowego.