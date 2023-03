Metamorfoza Michała Malitowskiego. Tak zmienił się juror "Tańca z gwiazdami". Archiwalne zdjęcia

Michał Malitowski: "Taniec z gwiazdami"

Michał Malitowski jest tancerzem z wieloletnim doświadczeniem. Pierwsze kroki na parkiecie stawiał w klubie "Jacek", w zielonogórskim Domu Harcerza. W kolejnych latach jego kariera nabrała rozpędu. Dowodem może być fakt, że tancerz ma na swoim koncie sporo osiągnięć. Jest trzynastokrotnym mistrzem Polski, wicemistrzem świata, a także mistrzem świata par zawodowych w tańcach latynoamerykańskich.

Od 10 lat tancerz swoim doświadczeniem dzieli się z innymi. Malitowski od 2012 roku jest związany z telewizją Polsat. Był jurorem w programach takich jak m.in. "Got to Dance. Tylko taniec" oraz "World of Dance Polska". Od 7 marca 2014 roku ocenia uczestników "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". W aktualnej edycji, poza nim, tę funkcję pełnią także: Iwona Pavlović, Andrzej Piaseczny oraz Andrzej Grabowski.