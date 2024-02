MEMY o Walentynkach 2024! Jak wygląda Dzień Zakochanych w oczach internautów? Oto najlepsze obrazki z walentynkami w roli głównej! MC

Walentynki budzą skrajne emocje. Niektórzy deklarują, że będą je obchodzić ze swoimi drugimi połówkami, a inni stanowczo oponują. Swoją decyzję tłumaczą tym, że uczucia powinniśmy okazywać codziennie. Z racji tego, że Dzień Zakochanych zbliża się do nas wielkimi krokami, postanowiliśmy sprawdzić, co w trawie piszczy. W sieci roi się od memów z walentynkami w roli głównej. Oto najlepsze z nich! ▶ ▶ ▶ internet / archiwum Zobacz galerię (78 zdjęć)

To jeden z najważniejszych dni w kalendarzu zakochanych. Mowa oczywiście o walentynkach, nazywanych także Dniem Świętego Walentego! Obchodzi się je co roku 14 lutego. Zakochani wówczas uroczyście celebrują to święto. Obdarowują się upominkami po to, żeby podkreślić swoje uczucie i oddanie dla drugiej połówki. Nie wszyscy jednak podchodzą do tego święta z takim entuzjazmem. Postanowiliśmy sprawdzić, jak walentynki wyglądają w oczach internautów. Oto najlepsze MEMY z świętem zakochanych w roli głównej!