MEMY na Dzień św. Patryka. Zielone piwo, kapelusze i koniczynki. Zobacz, jak internauci żartują z tego święta! NAJLEPSZE MEMY

Najważniejszą tradycją obchodów dnia św. Patryka jest noszenie ubrań w kolorze zielonym . Zieleń to narodowy kolor Irlandii, który nawiązuje do trawiastego krajobrazu wyspy i symbolizujący koniczynę przypisywaną tradycyjnie świętemu Patrykowi. Irlandczycy w wielu miastach organizują festyny i uliczne pochody, w których dominuje właśnie zieleń . Dzień Świętego Patryka jest dniem wolnym od pracy w Irlandii, Irlandii Północnej, Nowej Fundlandii i Labradorze oraz na Montserrat.

Dzień św. Patryka to święto stałe, obchodzone jest co roku 17 marca.

Święto obchodzone jest również poza Irlandią, także w Polsce . Wiele miast podświetla różne budynki czy wiadukty na zielono. W innych krajach święto to związane jest przede wszystkim z serwowaniem zielonego piwa oraz pokazami irlandzkich tańców i muzyki . By uczcić dzień św. Patryka, w wielu krajach na świecie coraz popularniejsze staje się farbowanie znanych miejsc na zielono. W dniu "kolorowano" już na zielono takie obiekty, jak: wodospad Niagara, London Eye, Góra Stołowa w RPA, Empire State Building w Nowym Jorku, Wieża telewizyjna w Berlinie, Krzywa Wieża w Pizie, Opera w Sydney czy Burdż al-Arab w Dubaju, Ratusz w Poznaniu, Stadion Miejski w Poznaniu .

Dzień św. Patryka to też pole do popisu dla internautów! Z uśmiechem żartują sobie z koniczynki, zielonego piwa i zielonych kapeluszy. Co jeszcze ich rozbawiło? Sprawdź najlepsze memy o Dniu św. Patryka! Zajrzyj koniecznie do naszej galerii: