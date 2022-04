Matura 2022 - język angielski rozszerzony. Odpowiedzi i arkusz CKE. Matura z angielskiego będzie trudna? 9.05.2022 Maja Czech

Matura 2022 - język angielski - rozszerzenie. Odpowiedzi i arkusz CKE 2022 Grzegorz Mehring

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym rozpocznie się w poniedziałek, 9 maja, o godzinie 9.00. To czwarty dzień matury 2022. Maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym pisze tylko część uczniów - to pierwszy egzamin nieobowiązkowy podczas majowej serii matur 2022 roku. Czy matura rozszerzona będzie trudna? W tym artykule opublikujemy ARKUSZE CKE, a poniżej znajdziecie link do ODPOWIEDZI Z ANGIELSKIEGO ROZSZERZONEGO.