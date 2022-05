Matura 2022: chemia, poziom rozszerzony. Publikujemy arkusz i odpowiedzi. Czy to była najtrudniejsza matura? Chemia 16.05.2022

Zakończyła się matura z chemii. To pierwszy egzamin w tym roku, gdy uczniowie są jednogłośni - matura była bardzo trudna. Przekonajcie się sami już DZIŚ PO GODZINIE 14.00 - wróć do tego artykułu.

Matura 2022. Chemia - poziom rozszerzony 16.05.2022. ARKUSZE CKE + ODPOWIEDZI

Już dziś, 16 maja od godziny 9:00 tegoroczni maturzyści mierzą się z egzaminem dojrzałości z chemii na poziomie rozszerzonym.

W tym roku do tego rozszerzenia przystąpiło aż 34 300 zdających. Co ciekawe, ok. 10 tysięcy osób to osoby poprawiające swój wynik z lat poprzednich.