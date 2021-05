Matura 2021. Pierwszy egzamin zbliża się wielkimi krokami. Czego obawiają się tegoroczni maturzyści?

Egzaminem pisemnym z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpocznie się matura 2021. Wiele osób, w tym sami maturzyści, apelowało o zmianę tego terminu. Ministerstwo Edukacji i Nauki zapewnia jednak, że zdający mogą czuć się bezpiecznie. - Naszym zdaniem można bezpiecznie przygotować egzaminy. Sprawdziło się to w ubiegłym roku jak i teraz przy egzaminach próbnych – zapewnia Anna Ostrowska, rzecznik prasowy MEiN.

Czego obawiają się maturzyści?

Tegoroczna matura, przynajmniej w teorii należy do tych łatwiejszych – zakres materiału będzie okrojony, do tego nie ma obowiązku przystąpienia do egzaminu na poziomie rozszerzonym i do matury ustnej (do tej przystępują m. in. ci, którzy myślą o zagranicznych uczelniach). Maturzyści nie kryją jednak swoich obaw – jedni boją się, że z egzaminu wrócą z koronawirusem, inni, że po roku nauki zdalnej nie wypadną tak, jakby tego chcieli. Podkreślają, że po lekcjach on-line czują się zmęczeni, a po kolejnych konferencjach resortu edukacji – skołowani. Do tego dochodzi typowy stres maturzysty: Czy w tym roku będą pytania z Lalki? A może z „Pana Tadeusza”? Jednak starają się do matury podejść na spokojnie.