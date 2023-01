Matka Patryka Kalskiego komentuje śmierć syna: "Czy musiał zapłacić za to najwyższą cenę?". Krótki komentarz porusza do łez

Doniesienia o śmierci Patryka Kalskiego w mgnieniu oka obiegły portale informacyjne. Przekazał je m.in. serwis Pudelek, który umieścił też wpis na Facebooku. Tam swój komentarz dodała matka zmarłego. Pozostawiła krótki komentarz, który porusza do łez.

Krwawi mi serce. Tak bardzo go kochałam. To mój syn. Zawsze był szczery i widział prawdę. Czy musiał za to zapłacić najwyższą cenę?