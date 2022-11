Maryla Rodowicz, Placido Domingo, Vangelis. Tacy artyści śpiewali oficjalne hymny mistrzostw świata w piłce nożnej!

Przy okazji mundialu pojawia się wiele utworów muzycznych, piosenek, które w jakimś stopniu nawiązują do danej imprezy. Np. mistrzostwa świata w RPA kojarzone są z Shakirą i słynnym utworem "Waka Waka", natomiast pewnie nie każdy zdaje sobie sprawę, że nie był to oficjalny hymn tego turnieju. Tu ciekawostka, bo takowym jest utwór "Sign of a Victory" w wykonaniu R.Kelly i Soweto Spiritual Singers.

Od 1962 roku każde mistrzostwa świata w piłce nożnej mają odpowiednią oprawę. Bo przecież futbol to nie tylko dwudziestu dwóch zawodników na murawie, paru sędziów i dziesiątki tys. kibiców na trybunach. To również cała otoczka, a z roku na rok tzw. "show" związane choćby z ceremonią otwarcia jest coraz bardziej huczne i spektakularne.

Albo przykładowo mundial w USA z 1994 roku. Sporo osób łączy go z hitem "We are the champions" legendarnej grupy Queen, jednak oficjalnym hymnem był "Gloryland".