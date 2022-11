Kto zdobywał pierwszą bramkę w historii mistrzostw świata? Zobaczcie zestawienie

Urugwaj 1930.

Lucien Laurent zapisał się na stałe w historii mistrzostw świata, strzelając pierwszego gola w meczu Francja - Meksyk (4:1). Później już nie trafił do siatki rywali.

Włochy 1934.

Wszystkie mecze 1/8 finału rozegrano o tej samej godzinie, ale pierwszego gola strzelił Ernesto Belis z Argentyny w rywalizacji ze Szwecją (2:3). Był to jego jedyny gol na turnieju.

Francja 1938.

Ponownie 1/8 finału rozgrywana była równolegle. Już w 1. minucie meczu Francja - Belgia (3:1) bramkę zdobył Émile Veinante. Również dla niego był to jedyny gol podczas całego mundialu.

Brazylia 1950.

Włoch Riccardo Carapellese rozpoczął strzelanie w spotkaniu ze Szwecją (2:3). W sumie mistrzostwa zakończył z dwoma bramkami.

Szwajcaria 1954.

Tu premierowego gola na mistrzostwach świata strzelił Miloš Milutinović z reprezentacji Jugosławii w meczu z Francją (1:0). Był to jego jedyny gol podczas turnieju.

Szwecja 1958.

Mecz Szwecja - Meksyk rozegrano o pięć godzin wcześniej niż pozostałe spotkania pierwszego dnia mistrzostw. Szwedzi wygrali 3:0, a pierwszego gola strzelił Agne Simonsson, który zakończył mundial z czterema bramkami.

Chile 1962.

Premierowego gola strzelił Argentyńczyk Héctor Facundo w spotkaniu z Bułgarią (1:0). To jego jedyna bramka.

Anglia 1966.

W meczu otwarcia Anglii z Urugwajem był bezbramkowy remis, więc na pierwszego gola trzeba było czekać do kolejnego dnia. Jego autorem okazał się legendarny Pelé w starciu Brazylii z Bułgarią (2:0). Co ciekawe, więcej bramek już nie zdobył na tym turnieju.

Meksyk 1970.

Historia się powtórzyła, bo w meczu otwarcia Meksyk - ZSRR było 0:0. Pierwszego gola na turnieju strzelił Bułgar Dinko Dermendżiew, ale jego zespół przegrał z Peru 2:3. To jego jedyna bramka.

RFN i Berlin Zachodni 1974.

Mecz Brazylia - Jugosławia zakończył się bezbramkowym remisem. Pierwsza bramka padła spotkaniu Urugwaju z Holandią (0:2), a jej autorem był Johnny Rep. Łącznie strzelił cztery gole.

Argentyna 1978.

Pierwszym meczem na turnieju była konfrontacja RFN z Polską (0:0). Pierwszego gola strzelił natomiast Francuz Bernard Lacombe w przegranym 1:2 meczu z Włochami. Zrobił to już w pierwszej minucie. To jego jedyne trafienie.

Hiszpania 1982.

Można powiedzieć, że wreszcie mecz otwarcia przyniósł pierwszego gola. Jego autorem okazał się Belg Erwin Vandenbergh w rywalizacji z Argentyną (1:0). Więcej ich nie strzelił.

Meksyk 1986.

W samo południe lokalnego czasu rozegrano mecz Włochy - Bułgaria. Padł remis 1:1, a pierwszego gola na turnieju strzelił Alessandro Altobelli. Łącznie Włoch zdobył cztery bramki.

Włochy 1990.

Mecz otwarcia przyniósł niespodziankę, bo Argentyna przegrała z Kamerunem 0:1 po trafieniu François Omama-Biyika. Później swojego dorobku już nie powiększył.

USA 1994.

Niemiec Jürgen Klinsmann otworzył mistrzostwa golem z Boliwią (1:0). W sumie strzelił pięć goli - zabrakło mu jednego do króla strzelców.

Francja 1998.

Mundial we Francji otworzył mecz Brazylia - Szkocja (2:1). A premierowe trafienie zanotował zawodnik Canarinhos César Sampaio. Turniej zakończył z trzema bramkami.

Korea Płd. i Japonia 2002.

Faworyzowana Francja sensacyjnie przegrała z Senegalem 0:1 po golu Papy Bouba Diopa. Później trafiał jeszcze dwukrotnie.

Niemcy 2006.

Gospodarze, którzy finalnie zdobyli brązowy medal, otworzyli turniej zwycięstwem z Kostaryką 4:2. Pierwszego gola na mistrzostwach strzelił Philipp Lahm. I był to jego jedyny gol.

RPA 2010.

W meczu otwarcia zagrały drużyny RPA i Meksyku. Na boisku padł remis 1:1, a pierwszego gola strzelił dla gospodarzy Siphiwe Tshabalala. Później nie miał już okazji do celebrowania kolejnych.

Brazylia 2014.

I choć Brazylijczycy zakończyli turniej spektakularną klęską w meczu z Niemcami, to na otwarcie mieli powody do radości. W spotkaniu otwarcia pokonali Chorwację 3:1, a pierwszego gola strzelił Marcelo, ale... było to trafienie samobójcze.

Rosja 2018.

W meczu otwarcia Rosjanie zdemolowali Arabię Saudyjską (5:0). Autorem pierwszej bramki był Jurij Gazinski. I z takim dorobkiem mistrzostwa zakończył.