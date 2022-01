Marta Żmuda Trzebiatowska zdradziła, kiedy poznała swojego męża. Kamil Kula inaczej pamięta ten dzień

Marta Żmuda Trzebiatowska od wielu lat łączy karierę z życiem prywatnym. Regularnie pojawia się przed kamerami, a gdy wraca do domu, spędza czas ze swoim mężem, Kamilem Kulą, a także dziećmi: Brunem (ur. 2017 r.) oraz Pauliną (ur. 2020).

Małżonkowie wspólne chwile spędzają także w pracy. Na co dzień współpracują bowiem przy różnych projektach. Tak jak w początkowych tygodniach pandemii koronawirusa, gdy stworzyli mini serial, "Zostań w domu". Niemal każdy odcinek cieszył się sporą popularnością.

Marta Żmuda Trzebiatowska: mąż. Jak poznała Kamila Kulę?

Marta Żmuda Trzebiatowska przez lata obecności w mediach zdobyła mnóstwo fanów. By być z nimi w stałym kontakcie, prowadzi konto na Instagramie, gdzie co jakiś czas udostępnia nowe treści. Zdarza się, że wdaje się w dyskusję z internautami. Tak jak niedawno, gdy zachęcała do zadawania pytań. Jedna z osób wykorzystała okazję i zainteresowała się tym, gdzie aktorka poznała swojego aktualnego męża, Kamila Kulę.