Marek Biernacki, poseł Koalicji Polskiej-PSL: Ten „spektakl” z Marianem Banasiem jest już nie tyle fascynujący, co przerażający

Marek Biernacki, poseł Koalicji Polskiej-PSL, mówi o sprawie prezesa NIK Mariana Banasia.

Dlaczego zaczął się konflikt między Marianem Banasiem a PiS?

Na jakie zmiany, zdaniem posła Marka Biernackiego, czekają Polacy?

Jarosław Gowin dołączy do Koalicji Polskiej-PSL?

***

Interesuje się pan sprawą prezesa NIK Mariana Banasia?

Naturalnie. To byłaby fascynująca historia, gdybyśmy mieli do czynienia z filmowym thrillerem. Ale ten „spektakl”, który obserwujemy, jest samą prawdą, już nie tyle fascynującą, co przerażającą.

Co pan sądzi o tej sprawie?

Znam Mariana Banasia od lat i długo uważałem go za solidnego urzędnika państwowego, który wydawał się być rzeczywiście pancerny i bezkompromisowy. Kiedy pracował w Ministerstwie Finansów i tworzył KAS, skonfliktował się nawet z ludźmi Mariusza Kamińskiego i nie tylko z nimi.