Gdynia z budżetem na 2023 rok. Samorządność: „Bezpieczny budżet w absurdalnych czasach”, opozycja krytykuje politykę miasta

Kryzys oraz ciężka sytuacja finansowa miasta wymusza na gdyńskim samorządzie szukanie oszczędności. Wpływy miasta w nowym budżecie są na poziomie tych sprzed dwóch lat. Gdyński budżet na 2023 rok, podczas Rady Miasta Gdyni, zebrał laurki od radnych Samorządności, miejska opozycja była za to nieco bardziej krytyczna.

- Przez kilka ostatnich lat władze miasta przyzwyczaiły nas do tego, że uchwała budżetowa mało znaczy - podkreśla Marek Dudziński, gdyński radny Prawa i Sprawiedliwości. - W bieżącym roku podczas 8 z 11 sesji Rady Miasta Gdyni zmienialiśmy ten dokument. Praktycznie co miesiąc wnoszono o zmianę. W Gdyni brakuje kultury planowania i trzymania się budżetowych założeń. Co roku, następne budżety miasta zawierają w sobie inwestycje, które przeszły z lat ubiegłych. Ich koszt ciągle się zwiększa, to z kolei powoduje, że z tych inwestycji wypadają kolejne elementy. Zapowiadanego od 2014 roku krytego lodowiska, nie ma nawet w wieloletniej prognozie finansowej ani w tegorocznym budżecie. To jasny sygnał dla mieszkańców, że miasto nie zamierza go zbudować. Co roku wzrasta gdyńskie zadłużenie, zbliżamy się do miliarda złotych. Polityka rządzących Gdynią doprowadziła nas do tego niebezpiecznego miejsca. Dlatego zagłosowaliśmy przeciw.