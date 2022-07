Marcin Prokop: metamorfoza. Początki kariery, TVP, TVN, Dzień Dobry TVN. Tak zmienił się popularny dziennikarz. Zdjęcia

Marcin Prokop: kariera

Marcin Prokop pierwsze kroki w karierze stawiał w 1997 roku. To wtedy jego teksty pojawiały się na łamach takich magazynów jak m.in. "Gazeta Wyborcza", "Wprost" oraz "Przekrój". W telewizji zadebiutował w 2001 roku, w programie MTV polska - "Polska lista". W 2004 roku przeniósł się do Polsatu, potem do TVP2. W drugiej z wymienionych stacji prowadził m.in. "Podróże z żartem" oraz "Pytanie na śniadanie".

ZOBACZ TEŻ:

Agnieszka Chylińska: metamorfoza. Jak zmieniła się piosenkarka

W 2007 roku Marcin Prokop związał swoją karierę z TVN-em. Od tego momentu współprowadzi lubiane przez widzów programy, wśród których warto wymienić takie tytuły jak m.in. "Dzień Dobry TVN" oraz "Mam talent!".