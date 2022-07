Agnieszka Chylińska: metamorfoza. Jak zmieniła się piosenkarka, której singiel "Jest nas więcej" będzie miał premierę 29.07.? Sporo zdjęć

Agnieszka Chylińska pierwsze kroki w karierze stawiała w zespole O.N.A., którego w latach 1994-2003 była wokalistką. Potem działała w grupie Chylińska, by od 2009 roku skupić się na karierze solowej. Od tego momentu wydała trzy albumy studyjne: "Modern Rocking", "Forever Child" oraz "Pink Punk".

Agnieszka Chylińska niedługo wyda czwartą, solową płytę. Promuje ją singiel "Jest nas więcej", który będzie miał premierę w piątek, 29.07. Na potrzeby klipu artystka przeszła metamorfozę — m.in. ma krótsze włosy.

Zapraszam Was do odsłuchania mojego pierwszego, zwiastującego nową płytę singla. Piosenka nazywa się "Jest nas więcej”.

Premiera singla i teledysku już w najbliższy piątek. Za każdym razem jestem bardzo ciekawa Waszej reakcji. Tym razem, to nie tylko propozycja muzyczna, ale też...filmowa. Jestem zaszczycona udziałem w tym projekcie wybitnego polskiego aktora @adam_woronowicz_official, ale to dopiero początek podróży, do której pragnę Was zaprosić. Nigdy nie lubiłam opisywać swojej muzyki ani tekstów. W czasach tak niepewnych i ponurych, jak dzisiejsze, muzyka w mojej opinii staje się bardziej wymowna, niż tysiąc słów. Życzę Wam i sobie, byśmy odkryli na nowo siłę muzyki, która potrafi nie tylko koić ból, czy gasić smutek, ale która też prawdziwie zmienia i autentycznie wpływa na losy ludzi i daje im odwagę, by zmieniali świat...na lepsze - ujawniła gwiazda na Instagramie.