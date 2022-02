Marcelina Zawadzka wróciła na siłownię. Z kim trenuje? WIDEO

Chociaż przez wiele lat Marcelina Zawadzka była gwiazdą TVP, od niedawna jest jedną z gospodyń programu emitowanego na antenie Polsatu, „Farma”.

Prezenterce świetnie układa się nie tylko zawodowo, ale także w życiu prywatnym. Znalazła szczęście u boku Maxa Gloecknera. Można odnieść wrażenie, że prezenterka poważnie podchodzi do tej relacji. Dowodem może być jeden z wywiadów, w którym wypowiedziała się na temat ślubu.

– To ma być jego pomysł. Na szczęście ma takie piękne pomysły z tego, co słyszę – komentowała w rozmowie z Jastrząb Post. – Ale nie chcę tego wymuszać, nie chcę, aby to wyglądało na wymuszenie. Chcę, żeby to płynęło. Ten związek ma być płynący, chociaż wiem, że do czegoś dążący, a nie taki, że być, bo być.