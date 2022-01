Marcelina Zawadzka pochwaliła się prezentem urodzinowym od partnera. Co dostała od Maxa?

Marcelina Zawadzka znalazła też szczęście w życiu prywatnym. To zapewnił jej związek z Maxem Gloecknerem. Chociaż początkowo gwiazda Polsatu ukrywała tę relację, już nie zamierza tego robić. Nie tylko pokazuje swojego partnera w mediach społecznościowych, ale co jakiś czas nawiązuje do niego w wywiadach. Niedawno wypowiedziała się na temat ślubu.

– To ma być jego pomysł. Na szczęście ma takie piękne pomysły z tego, co słyszę – komentowała w rozmowie z Jastrząb Post. – Ale nie chcę tego wymuszać, nie chcę, aby to wyglądało na wymuszenie. Chcę, żeby to płynęło. Ten związek ma być płynący, chociaż wiem, że do czegoś dążący, a nie taki, że być, bo być.