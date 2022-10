Marcelina Zawadzka, Mateusz Gessler, Anna Głogowska... Gwiazdy ruszyły na grzyby i pochwaliły się na Instagramie. Zdjęcia

Na grzyby wybrała się m.in. Marcelina Zawadzka. Prowadząca "Farmę" zbierała kanie, czym pochwaliła się na Instagramie. Poza przepisem na to, jak je odpowiednio przyrządzić, dołączyła też ostrzeżenie.

UWAGA! choć kania to powszechnie znany grzyb, bywa mylona z innymi gatunkami, w tym najgroźniejszym — muchomorem sromotnikowym, plamistym, czubajką czerwieniejąca, sinoblaszkiem trującym. Pierścień Kani Czubajki jest kremowy, podwójny i co ważne — ruchomy, w smaku orzechowy (jak ktoś odważny i próbuje;) to tak można też spr Kanie;) Czemu o tym pisze, gdyż mam tutaj na insta osoby młodsze, które może nie znają się na grzybach- zawsze zapytajcie sąsiada, tatę, kogoś, kto jest pewny swojej wiedzy na temat grzybów! Ja za swoją wiedzę dziękuję rodzicom, jako dziecko ledwo umiałam chodzić, a już kradłam nószzzzz (,,mama nóż” ) i chodziłam na grzyby. Przynajmniej teraz mam co robić po 30tce