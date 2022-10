Andrzej Piaseczny: metamorfoza. Tak zmienił się aktor i piosenkarz. Początki kariery, archiwalne zdjęcia

Andrzej Piaseczny: początki kariery

Andrzej Piaseczny pierwsze kroki na scenie stawiał w 1992 roku, gdy dołączył do zespołu Mafia. Z grupą był związany przez kolejnych pięć lat i wydał trzy albumy studyjne: "Mafia", "Gabinety" i "FM". Od 1998 roku piosenkarz skupia się na karierze solowej. Do tej pory wydał dziesięć płyt, z których pochodzą takie przeboje, jak m.in. "Budzikom śmierć", "Śniadanie do łóżka", "Wszystko dobrze" oraz "Chodź, przytul, przebacz".

Piaseczny jest też związany ze szklanym ekranem. W latach 1997–2010 grał Kacpra „Górniaka” Złotopolskiego w serialu TVP2 Złotopolscy. Potem był kapitanem jednej z drużyn "Bitwy na głosy" oraz trenerem kilku edycji "The Voice of Poland" i "The Voice Senior". Aktualnie ocenia uczestników "Tańca z gwiazdami", który jest emitowany na antenie Polsatu.