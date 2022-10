Malbork. Mikołaj znów będzie motocyklistą. Pomóż Moto Kojotom sprawić frajdę dzieciom! W jaki sposób można włączyć się do akcji?

Malbork. Mikołaj znów będzie motocyklistą. Pomóż Moto Kojotom sprawić frajdę dzieciom

Moto Kojoty to grupa motocyklowa, która chętnie bierze udział w różnych akcjach, festynach i zbiórkach charytatywnych.

- Cieszymy się, gdy możemy pomóc i zobaczyć uśmiech nie tylko na dziecięcych buziach. To daje nam kopa do dalszych działań i bardzo mobilizuje grupę, a wasza radość, dobre słowo i wsparcie utwierdza nas w przekonaniu, że to, co robimy, ma sens – zapewniają członkowie grupy.

I dlatego narodził się pomysł akcji „Moto Kojoty Malbork — Mikołaje na Motocyklach dla Dzieci”, która w 2021 roku odbyła się po raz pierwszy. Grupa chce, by inicjatywa przerodziła się w cykliczne wydarzenie, co będzie możliwe dzięki ludziom dobrej woli. Tegoroczna akcja odbędzie się 4 grudnia. . Motocykliści przejadą ulicami Malborka i przekażą paczki najmłodszym. Dotrą też do domów dziecka.