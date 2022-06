Malbork. Bulwar nad Nogatem oficjalnie i uroczyście oddany do użytku po przebudowie | ZDJĘCIA

Piątkowe popołudnie i wieczór 17 czerwca były prawdziwym miejskim świętem. Nieprzypadkowo wybrano taki termin, bo zabawa na bulwarze rozpoczęła tegoroczne obchody Dni Malborka.

- Wiele się mówiło, że to miejsce w sąsiedztwie zamku trzeba ucywilizować i poddać metamorfozie. Cieszę się, że udało się pozyskać środki i zrealizować to przedsięwzięcie, które będzie atrakcją zarówno dla mieszkańców, jak i dla turystów – przyznał Marek Charzewski.

Jak mówił, prócz pomysłu i determinacji to właśnie pieniądze są najważniejsze w przypadku miejskich przedsięwzięć.

- To, co nas przez lata wstrzymywało, to brak środków finansowych. Wejście Polski do Unii Europejskiej to zmieniło, bo rozpoczęło się realizowanie programów dofinansowujących rozmaite działania. Z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska- Rosja 2007-2013 miastu udało się pozyskać środki na renowację murów obronnych, na zagospodarowanie parku, który jest naturalnym przedłużeniem bulwaru, a także na wykonanie projektu technicznego bulwaru. 20 maja 2019 r. podpisywaliśmy umowę na dofinansowanie modernizacji bulwaru z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. To był wspólny projekt z rosyjskim Swietłyj. Niestety, moment jest smutny, bo agresja Rosji na Ukrainę zepsuła tę współpracę. Rozliczamy się samodzielnie z Unią Europejską z tego projektu – przyznaje Marek Charzewski.