Majówka 2021 w Trójmieście pod znakiem obostrzeń. Wydarzenia plenerowe i online!

Majówka 2021 w telewizji. Jakie filmy będziemy mogli obejrzeć w nadchodzący długi weekend (1-3 maja) w TV? Oto program TV

Już w najbliższą sobotę, 1 maja rozpocznie się długi weekend majowy. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną i niesprzyjającą pogodę, tegoroczną majówkę spędzimy w domach. Co wtedy można robić? Jak zabić nudę? Kilka dni wolnego to świetna okazja do nadrobienia zaległości w filmach i serialach! Czy majówka w TV może odbyć się bez ciekawych propozycji filmowych? Stacje telewizyjne wyszły naprzeciw oczekiwaniom widzów i przygotowały coś zarówno dla starszych, jak i młodszych! Co warto obejrzeć w majówkę 1-3.05.2021 r.? Odpowiadamy.