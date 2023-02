Lufthansa zmniejsza sieć połączeń. Będzie trudniej o lot z Monachium i Frankfurtu do Gdańska

Gdańsk. Liczba połączeń Lufthansy z Monachium i Frankfurtu zostanie zmniejszona

O tym ruchu niemieckiej firmy poinformował portal Aeoroutes. Jak podaje, linia lotnicza Lufthansa drastycznie zmniejszy swoją sieć połączeń, redukując rozkłady z Frankfurtu oraz Monachium. W tym pierwszym mieście nić lotów zostanie obcięta o 13 procent, natomiast w stolicy Bawarii o 11 procent. Decyzja ta ma być spowodowana problemami operacyjnymi w hubach tych lotnisk.

Cięcia w Lufthansie oznaczają dla Polski sporą redukcję w okresie letnim. Szacuje się, że do naszego kraju w tym sezonie będzie o ponad 1000 lotów mniej. Ucierpią na tym między innymi połączenia do Gdańska. Na trasie z Frankfurtu do stolicy województwa pomorskiego planuje się cięcia z 589 do 513 przelotów. W przypadku odcinka Monachium-Gdańsk będzie to jeszcze większa redukcja, bo z 589 do 434 lotów.