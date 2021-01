LOTTO WYNIKI 28.01.2021 r. Do wygrania 22 mln zł! Numery Lotto, Lotto Plus, Super Szansa, Multi Multi, Kaskada. Losowanie NA ŻYWO 28.01.2021

Wyniki Lotto 28.01.2021 r.

W losowaniu Lotto w czwartek, 28.01.2021 r. do wygrania będą 22 000 000 zł, a w Lotto Plus gwarantowany 1 000 000 zł. Losowania obu gier odbędą się w czwartek o godzinie 21:50 .

Kumulacja Lotto – wygrane na Pomorzu

Jeżeli szczęściarz skreśli odpowiednie sześć liczb i wygra 25 000 000 złotych, to trafi do pierwszej dwudziestki listy Lottomilionerów. Rekordowa wygrana to 36 726 210 złotych. Dotychczas tak wysoko w zestawieniu znalazły się trzy osoby z Pomorza. Były to osoby z Gdyni (33 787 496 – 3 miejsce), z Redy (28 083 296 – 10 miejsce) i ze Słupska (24 641 332 – 12 miejsce).