Lotto Challenge Gdańsk 2022. Do programu zawodów triathlonowych wraca dystans olimpijski 17-19 czerwca 2022 Rafał Rusiecki

Zawody triathlonowe Lotto Challenge Gdańsk rozegrane zostaną po raz drugi w historii Challenge Gdańsk/FB

W roku 2021 zawody Lotto Challenge Gdańsk uzyskały tytuł "Race of The Year", czyli najlepszej imprezy w rodzinie Challenge Family spośród 33 imprez rozgrywanych w 21 krajach na 5 kontynentach. Od 17 do 19 czerwca 2022 roku rozgrywana będzie druga edycja tych triathlonowych zawodów. Prezentujemy ich program.