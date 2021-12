List otwarty matki Stefana W. do Magdaleny Adamowicz: "to straszna tragedia dwóch rodzin"

List otwarty matki Stefana W. do Magdaleny Adamowicz

List Stefana W. do Magdaleny Adamowicz

Stefan W., jak mówi w wywiadzie Magdalena Adamowicz, napisał, że jej mąż był dobrym człowiekiem. "Napisał ten list i wysłał go już ponad rok temu. Nie rozszyfrowałam, w co ten człowiek gra. Zwłaszcza że matka Stefana W. wypowiadała się rok temu, że to oni są ofiarami i że na nich trwa nagonka. Zresztą można te wyznania znaleźć w prawicowych mediach, a zwłaszcza w lokalnych portalach trójmiejskich." - mówi w wywiadzie Magdalena Adamowicz.

Teraz matka Stefana W. napisała list otwarty do Magdaleny Adamowicz. Ukazał się on 27 grudnia na stronie Gdańska Strefa Prestiżu. Czytamy w nim m.in.: "Piszę do Pani list w tej formie z dwóch powodów: po pierwsze sądzę, że gdybym napisała do Pani prywatnie, to pewnie wyrzuciłaby Pani ten list do kosza, bo kimże ja jestem dla Pani… a po drugie chciałabym odnieść się do Pani wywiadu w Vivie z dnia 24 grudnia b.r., gdzie ujawnia Pani treść listu mojego syna Stefana, który napisał do Pani ponad dwa lata temu, i komentuje ten list w bardzo manipulacyjny sposób” (…).